Крах карьеры из-за одной роли: куда пропали жуткие близнецы из «Сияния»

Культовый фильм ужасов «Сияние» уже давно стал классикой хоррора. Здесь сошлось все — гениальная режиссура Стэнли Кубрика, бесподобная игра Джека Николсона и, конечно, зловещие персонажи.

Одними из таких стали девочки-близняшки, которые явились в кошмарных видениях мальчику. Жуткие героини были на экране всего несколько секунд, но сумели произвести неизгладимое впечатление. Однако этот эпизод — единственная крупная киноработа близняшек.

Их зовут Лиза и Луиза Барнс. На момент съемок в «Сиянии» им было по 12 лет. После своего участия в картине Кубрика девочки сосредоточились на учебе и науке и не связали свою жизнь с актерством. Но это было, скорее, вынужденное решение. Барнс пытались поступить в несколько актерских школ, но сестрам всюду отказывали лишь из-за того, что когда-то они снялись в ужастике.

В итоге Лиза стала литературоведом, а Луиза — микробиологом. Сегодня они обе уже взрослые и состоявшиеся женщины. Сестры не ведут соцсети, поэтому про их жизнь крайне мало информации.