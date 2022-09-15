Крах был неминуем: правду о связи Карпович и Прилучного предали огласке

Несмотря на то, что Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян, в Сети ему постоянно припоминают отношения с другой актрисой. Многие не понимают, как актер так быстро забыл звезду сериала «Папины дочки» Мирославу Карпович, вместе с которой нередко появлялся на публике после болезненного развода.

Теперь же правда о связи двух коллег по спектаклю «Косметика врага» всплыла наружу. В новой публикации своего ЖЖ скандальный блогер Лена Миро заявила, что крах этих отношений был неминуем.

Светская обозревательница назвала Карпович «проходным вариантом» для «мажора». Она подметила, что актер попросту использовал влюбленную в него артистку, чтобы скрасить свое одиночество и зализать душевные раны после расставания с Агатой Муцениеце. Однако чувств у Прилучного к новой пассии, по уверению Миро, никогда не было и быть не могло.