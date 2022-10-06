Крачковская и Булдаков не спасли: названа самая провальная российская комедия

Зачастую российские комедии не пользуются большим спросом у публики. Среди всех неудачных проектов есть один, достойный отдельного внимания. Речь идет о фильме «Юбилей прокурора», которому на «Кинопоиске» выставлена оценка 1,2 балла из возможных десяти.

Лента вышла в 2003 году, и даже участие в ней таких известных актеров, как Наталья Крачковская и Алексей Булдаков, не спасло ситуацию. Режиссером проекта стал Михаил Кокшенов, а вот сценария как такового не было. Весь сюжет сводится к тому, что прокурор остается запертым в одном кабинете вместе со своими гостями. Каких-либо других событий не происходит.

При просмотре ленты создается впечатление, будто актеры собрались веселой компанией отдохнуть, сняли это на камеру и выдали за полноценный фильм. Вот только в этом случае желаемое не имеет с действительностью ничего общего. Зрители отмечают, что данная комедия годится лишь для того, чтобы, включив ее, поскорее выпроводить из дома незваных гостей.