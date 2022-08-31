Козловский снова не у дел: Акиньшина засветилась на публике с бывшим

В столице состоялась премьера второго сезона нашумевшего сериала «Контейнер», одну из главных ролей в котором сыграла Оксана Акиньшина. В кинотеатр «Октябрь», где и прошло мероприятие, актриса явилась в неожиданной компании.

Ранее в Сети активно обсуждался роман Акиньшиной с Данилой Козловским. По слухам, именно ради отношений с артисткой режиссер оставил Ольгу Зуеву, которая подарила ему дочь Оду-Валентину. Звезды фильма «Чернобыль» часто выходили вместе в свет, не скрывая теплых чувств друг к другу. Теперь же все изменилось.

В этот раз Козловский остался не у дел, поскольку на публике Акиньшина засветилась вместе с бывшим мужем, продюсером Арчилом Геловани. Как пишет «Комсомольская правда », разногласия экс-супругов, которые не могли поделить сына Константина и дочь Эмму, остались в прошлом.

Акиньшина же воздерживается от комментариев на тему личной жизни. Артистка не торопится сообщать поклонникам, действительно ли рассталась с Козловским и вернулась к бывшему мужу, чем лишь подогревает интригу.