Козловский показал родного брата и лишил россиян дара речи: как он выглядит (фото)

Данила Козловский в интервью всегда охотно рассказывал о семье. Актер честно признавался, что матери было непросто воспитывать троих сыновей, когда отец ушел из семьи. Козловский искренне благодарил женщину за ее самоотверженность и поддерживал хорошие отношения с братьями. Но так как мужчины, в отличие от актера, вели непубличный образ жизни, то поклонники Данилы долгое время даже не подозревали, как они выглядят.

Совместным снимком со старшим братом в соцсетях Козловский лишил россиян дара речи. Комментаторы отметили, что Данила и Егор совсем не похожи друг на друга. Тем не менее мужчин они нашли очень привлекательными.

«Какие оба классные парни!», «Вы разные и совсем не похожи внешне друг на друга», «Такие разные, и оба красивые», «Столько света в глазах», — написали пользователи.

Брат актера работает в сфере информационных технологий. Он был автором важного проекта и приложения для помощи детям с особенностями психического развития.