Козловский остался у разбитого корыта: виноваты Петренко и очень красивая женщина

Данила Козловский является секс-символом отечественного кино уже не один год. Впервые появившись на экране в сериале «Простые истины» в 1999 году, спустя десятилетие возмужавший артист стал всероссийской звездой. Популярности Козловского способствовало участие в картине «Мы из будущего».

Коллегой восходящей звезды стала красавица Екатерина Климова. В те годы актриса была замужем за Игорем Петренко. Узнав, с каким привлекательным мужчиной предстоит сниматься его супруге, последний рассвирепел.

Петренко даже запрещал возлюбленной сниматься во второй части проекта.

Однако режиссер пошел на хитрость. Во второй части актерский состав практически полностью сменился. Место главной звезды картины занял Игорь Петренко, а вот Данила Козловский оказался за бортом. Правда, актер горевал недолго: впереди его ждали такие фильмы, как «ДухLess», «Пять невест» и «Легенда № 17».