Кожа японок до 80 лет остается сияющей и упругой: секрет порадует сладкоежек

Ни для кого не секрет, что японки, да и в целом все азиатки, знают секрет вечной молодости. Кожа жительниц Страны восходящего солнца идеальна и упруга даже глубоко за 60.

Как представительницы прекрасного пола ухитряются оставаться молодыми даже на пенсии? Уж точно не при помощи инъекций, уколов и вмешательств пластических хирургов.

Японок помимо здорового образа жизни и адекватного питания объединяет общая тайна, которая в общем-то на поверхности. Они «едят» все свои средства по уходу за кожей. Правило кажется, диким. Но нужно просто разобраться.

Золотое правило по изготовлению уходовых средств, которые производят в Японии, звучит так: «Не стоит наносить на кожу то, что вы не захотели бы съесть». Что это значит? Все ингредиенты для косметики и бытовой химии в Стране восходящего солнца имеют натуральное происхождение.

В стране обожают рис, зеленый чай и пьют витамин Е. Все эти ингредиенты обязательно есть и в их уходовых средствах.

Кстати, сладостями японки тоже не брезгуют. Правда, обычно это десерты из натуральных и простых ингредиентов, которые, к слову, кроме Японии больше нигде и не встретишь.