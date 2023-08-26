Кожа и кости: развод с Гордоном не прошел бесследно для его бывшей жены

Александр Гордон уже окончательно закрепил за собой славу дамского угодника. Журналист не так давно женился в пятый раз. А кроме официальных супруг, у него были и гражданские браки с несколькими возлюбленными.

Причем, в спутницы телеведущий выбирает себе исключительно молодых девушек. Так, на брюнетке Нозанин Абдулвасиевой Гордон женился, когда ей едва исполнилось 20 лет. Жгучая темноглазая красавица эффектно смотрелась рядом с журналистом, и поклонникам казалось, что он обрел, наконец, личное счастье. Абдулвасиева родила звезде двух сыновей.

Однако в 2020 году после 6 лет брака пара распалась. Сейчас Гордон женат на 20-летней арфистке Софии Каландадзе. А вот его экс-супруга новостями о своих новых отношениях не делится в Сети.

Судя по редким снимкам, развод не прошел для Абдулвасиевой бесследно. Брюнетка ощутимо постройнела — ее худощавая фигура особенно хорошо заметна в летних образах, например в коротких шортах и топах. Тем не менее, красотка неизменно улыбается на фото, демонстрируя позитив подписчикам.