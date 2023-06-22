Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кожа да кости: такой принцессу Диану мало кто видел (честное фото)

Кожа да кости: такой принцессу Диану мало кто видел (честное фото)

22 июня 2023 06:00
Кожа да кости: такой принцессу Диану мало кто видел (честное фото)

Ее архивные фото пугают.

Принцесса Диана была иконой стиля и эталоном для многих женщин. Однако в реальной жизни невестка Елизаветы II страдала от массы комплексов, ведь она никогда не считала себя красоткой.

Немало проблем принцессе доставляла ее худощавая фигура. Она и сама не раз признавалась, что у нее тело пловчихи: узкие бедра, широкие плечи, отсутствующая талия. Но это было еще не самое страшное.

Во время второй беременности худоба Дианы стала пугающей. На архивных фотографиях видно, что от принцессы остались одни кости и кожа. Тощие руки жены Чарльза выглядели как у девушек, больных анорексией. Сутулость Дианы лишь подчеркнула ее уставший и болезненный вид.

Кожа да кости: такой принцессу Диану мало кто видел (честное фото)

Принцесса всегда стеснялась своего тела и постоянно горбилась. Чтобы побороть комплексы, она занималась в спортзале, однако тренировки сделали ее формы еще более мужеподобными.

Тогда на помощь приходили стилисты. Они шили для принцессы специальные пиджаки и рубашки, которые скрывали ее недостатки. К счастью для Дианы, пик ее славы пришелся на 80-е, когда в моде были широкие плечи.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше