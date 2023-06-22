Кожа да кости: такой принцессу Диану мало кто видел (честное фото)

Принцесса Диана была иконой стиля и эталоном для многих женщин. Однако в реальной жизни невестка Елизаветы II страдала от массы комплексов, ведь она никогда не считала себя красоткой.

Немало проблем принцессе доставляла ее худощавая фигура. Она и сама не раз признавалась, что у нее тело пловчихи: узкие бедра, широкие плечи, отсутствующая талия. Но это было еще не самое страшное.

Во время второй беременности худоба Дианы стала пугающей. На архивных фотографиях видно, что от принцессы остались одни кости и кожа. Тощие руки жены Чарльза выглядели как у девушек, больных анорексией. Сутулость Дианы лишь подчеркнула ее уставший и болезненный вид.

Принцесса всегда стеснялась своего тела и постоянно горбилась. Чтобы побороть комплексы, она занималась в спортзале, однако тренировки сделали ее формы еще более мужеподобными.

Тогда на помощь приходили стилисты. Они шили для принцессы специальные пиджаки и рубашки, которые скрывали ее недостатки. К счастью для Дианы, пик ее славы пришелся на 80-е, когда в моде были широкие плечи.