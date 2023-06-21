Кожа да кости: разочаруетесь, увидев самую сексуальную звезду Comedy Woman без одежды

Екатерина Варнава считалась главной секс-бомбой шоу Comedy Woman. Пышные формы звезды заставляли мужчин прильнуть к экранам, но эти времена остались в далеком прошлом.

За последние годы актриса сильно изменилась внешне. В многочисленных интервью она признавалась, что никогда не считала себя красоткой и мучилась от большого количества комплексов. При этом Варнава была недовольна и своим лицом, и фигурой.

Больше всего страданий артистке приносил выдающихся размеров бюст. От него знаменитость без лишних сожалений избавилась, обратившись к пластическому хирургу. Вдобавок к этому она сильно похудела и в результате стала похожа на человека, про которого говорят: «Кожа да кости».

Глядя на пикантные фото актрисы без одежды, поклонники не могут скрыть разочарования. Многие призывают ее скорее набрать вес, но Варнава настолько привыкла к хейту, что уже не обращает на него никакого внимания.