Кожа да кости: при взгляде на бывшую Евгения Кафельникова станет не по себе

Евгений Кафельников является одним из самых титулованных теннисистов страны. Он построил головокружительную карьеру, а вот с личной жизнью звезде корта повезло куда меньше.

Первой женой Евгения стала Мария Тишкова. В этом браке родилась дочь Алеся, которая стала известной моделью. Однако семейное счастье было недолгим, ведь супруги обладали сложными несговорчивыми характерами. После развода дочь осталась жить с отцом. По словам Кафельникова, его жена связалась с какой-то сектой, поэтому он отвоевал у супруги право на дочь.

Сегодня Мария выглядит не самым лучшим образом. Она феноменально похудела и превратилась в иссохшую мумию. У экс-жены Кафельникова изможденный вид, а взгляд кажется отрешенным. Недавно Мария заявила, что ее зять Георгий Петришин, супруг Алеси, постоянно записывает доносы, снимает компромат и отправляет все это «нужным людям». Дочь Кафельникова утверждает, что у нее все хорошо. А вот состояние матери ее беспокоит не на шутку.