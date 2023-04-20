Кожа да кости: пляжное фото Наденьки из Comedy Woman шокировало людей

Пока многие мечтают приблизиться к модельным стандартам красоты, где-то страдает одна Надежда Сысоева. Артистка не раз слышала упреки в свой адрес. Главная претензия публики к эффектной блондинке сводится к одному — она слишком худая.

Звезда Comedy Woman принимает себя такой, какая она есть. Актриса уверяет поклонников в том, что совсем не ограничивает себя в еде. Этим словам мало кто верит. Почти под каждым постом знаменитости фолловеры пытаются ее накормить. В ответ Сысоева нередко просит оставить ее в покое, заявляя, что она «не больная».

Едкие комментарии хейтеров не останавливают актрису от публикации своих пляжных снимков. Один из них немало шокировал интернет-пользователей.