Кожа да кости: от румяной жены Малахова не осталось и следа из-за болезни ведущего

Наталья Шкулева раньше часто появлялась на светских тусовках. В последнее время знаменитость стала реже появляться на публике. Похвастаться ей больше нечем. Выглядит блондинка плачевно.

Супруга Андрея Малахова всегда была кровь с молоком. Пышные формы красавицы сводили с ума не только известного телеведущего. Но теперь от нее остались кожа да кости.

Шкулева появилась на выставке фиджитал-искусства. Присутствующие обратили внимание на сильные изменения в фигуре и лице издательницы. По слухам, она сильно сдала из-за болезни любимого мужа.

Звезда экрана не разглашает свой диагноз, но Отар Кушанашвили подтвердил худшие опасения публики. Россияне заметили, что Малахов носит парик, и предположили, что он лишился волос из-за страшного недуга. Журналист заявил, что его коллега действительно столкнулся с большой бедой, но раскрывать все карты из уважения к нему все же не стал.