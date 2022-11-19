Кожа да кости: как на внешности Степаненко сказался развод с Петросяном (фото)

В 2018 году на всю страну прогремел скандальный развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Юмористы делили совместно нажитое имущество на сумму 1,5 млрд рублей. Общественность встала на сторону Степаненко, от которой муж ушел к молодой любовнице.

После разрыва с супругом артистка заметно преобразилась, похудев на 50 килограммов. Не все фанаты приняли изменения Степаненко.

«Ужас! Старуха Изергиль!», «Какой кошмар, без слез не взглянешь», «Е-мое, зачем Елена Степаненко так сильно похудела», — писали в Сети.

Впрочем, большинство оценило преображение юмористки: