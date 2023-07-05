Кожа да кости: изможденная Анжелика Варум ошарашила публику

В последние месяцы в интернете периодически всплывают слухи о том, что Леонид Агутин и Анжелика Варум находятся на грани разрыва. На фоне этих домыслов музыканты посетили финал конкурса «Детский автор России». Это спровоцировало новую волну обсуждений состояния Анжелики Варум.

Еще в мае дочь Агутина и Варум выложила фотографию, на которой певица выглядела усталой и постаревшей. Но если тогда комментаторы отметили, что Анжелика сильно прибавила в весе, то теперь она выглядит совершенно исхудавшей.

Несмотря на то, что Варум смотрелась намного лучше, чем на майских снимках, пользователи еще сильнее обеспокоились ее состоянием. Кажется, что Анжелика буквально тает на глазах. Фанаты певицы считают, что семейные проблемы сильно сказываются на ее здоровье, что и вызывает резкие изменения веса. Сама Варум никаких комментариев по поводу развода не дает.