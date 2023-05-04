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Кожа да кости: Ходченкова разделась и испугала народ

4 мая 2023 13:15
Кожа да кости: Ходченкова разделась и испугала народ

Фанаты бьют тревогу.

Светлана Ходченкова рискует пополнить ряды жертв анорексии. По крайней мере, так считают преданные поклонники звездной блондинки.

С недавних пор артистка все чаще появляется не на съемочных площадках, а на танцполе. Знаменитость увлеклась стрип-пластикой. Усиленные тренировки привели к тому, что актриса, которая прежде соблазняла всех своими аппетитными формами, сильно похудела.

Под снимками звезды в социальных сетях все меньше комплиментов и все больше критики. По мнению многих, Ходченкова довела себя до состояния «кожа да кости». Пляжной фотографией, на которой знаменитость разделась и показала свое тело, она не на шутку испугала народ.

Кожа да кости: Ходченкова разделась и испугала народ

«Какая она раньше была красивая, а теперь высохла совсем», «Пора поправиться», — пишут интернет-пользователи. Впрочем, до их замечаний актрисе нет дела. Судя по всему, она вполне довольна своей фигурой.

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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