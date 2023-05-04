Кожа да кости: Ходченкова разделась и испугала народ

Светлана Ходченкова рискует пополнить ряды жертв анорексии. По крайней мере, так считают преданные поклонники звездной блондинки.

С недавних пор артистка все чаще появляется не на съемочных площадках, а на танцполе. Знаменитость увлеклась стрип-пластикой. Усиленные тренировки привели к тому, что актриса, которая прежде соблазняла всех своими аппетитными формами, сильно похудела.

Под снимками звезды в социальных сетях все меньше комплиментов и все больше критики. По мнению многих, Ходченкова довела себя до состояния «кожа да кости». Пляжной фотографией, на которой знаменитость разделась и показала свое тело, она не на шутку испугала народ.