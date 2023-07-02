Кожа да кости: Эда из сериала «Постучись в мою дверь» перепугала народ (фото)

Ханде Эрчел проснулась знаменитой после премьеры сериала «Постучись в мою дверь». Телепроект стал хитом не только в родной Турции, но и за рубежом. Красавица-актриса с роковым взглядом стала мечтой миллионов мужчин. Однако сегодня внешность Ханде вызывает много вопросов.

Эрчел начала свою карьеру в 22 года. В то время восходящая звезда турецкого кино была пухлощекой девушкой с пышными формами. Но из-за гневных комментариев про лишний вес актриса взялась за свою фигуру и, кажется, перестаралась.

Сегодня 29-летняя Ханде выглядит как скелет, обтянутый кожей. У нее жутко тонкие ноги и руки и уставший, болезненный вид. Поклонники всерьез забеспокоились за свою любимицу, которая становится похожей на анорексичку с торчащими костями.

На долю Ханде выпало немало бед, которые могли подкосить ее здоровье. Она схоронила больную раком мать и пережила болезненный разрыв с актером Керемом Бюрсином. Они закрутили роман на съемках сериала «Постучись в мою дверь», но в их отношениях был такой же накал, как и между их героями. Вероятно, все это ударило по состоянию Эрчел, которая теперь тает на глазах.