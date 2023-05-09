Кожа да кости: честное фото вдовы Табакова вызывает оторопь

Марина Зудина завоевала армию поклонников не только своим талантом, но и красотой. По мнению публики, ее можно смело назвать одной из самых обаятельных и привлекательных артисток страны. Однако недавние снимки заставили фанатов переживать за кумира.

Так, в социальных сетях Зудиной появились фотографии, на которых она позирует в белоснежном банном халате. По мнению пользователей Сети, артистка на снимках выглядит чрезмерно худой и болезненной. Обсуждая кадры, часть фанатов предложила ей пересмотреть питание, а другие предположили, что худоба даже может быть связана с болезнью Зудиной.

«Очень похудели, совсем на себя не похожи», — считают подписчики.

Артистка же решила никак не комментировать беспокойство пользователей Сети. Она оставила все вопросы фанатов без ответа, заставив тем самым еще сильнее беспокоиться за нее.