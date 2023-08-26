Козерог погрязнет в делах, а Рыбы будут подавлены: гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября

Конец лета и начало осени — время, когда хочется поймать последние лучи солнца и отдохнуть. Увы, расслабиться получится не у всех знаков зодиака. Узнайте, чего ждать от следующей недели и как провести ее с пользой.

Овен

Отношения с окружающими будут напряженными. Отсутствие взаимопонимания принесет немало переживаний. Больше всего вас расстроят конфликты со второй половинкой. Не исключено, что вас посетит желание расстаться с любимым человеком. На работе к концу недели обстановка начнет налаживаться — возможно получение прибыли. Чтобы быть в форме, не нарушайте режим сна и питания, а вот физические нагрузки лучше не увеличивать.

Телец

Вы окажетесь в затруднительном положении и будете долго искать решение проблемы. Выход из неприятной ситуации найдется ближе к выходным. И тем не менее стресс, депрессия и панические атаки могут продолжать преследовать вас.

План действий, составленный вами после 31 августа, будет крайне удачным, но воплощать его в жизнь лучше после 15 сентября. Если вы понимаете, что ваше состояние не улучшается, обратитесь к психологу.

Близнецы

Неделя обещает быть стабильной. Форс-мажоры и курьезы обходят вас стороной. Финансовое положение непременно порадует. На работе есть возможность карьерного роста — не упустите ее. В личной жизни все также прекрасно. Общение со второй половинкой принесет удовольствие, и ваши чувства друг к другу станут еще крепче.

Рак

Вы склонны к излишним переживаниям. Не стоит слишком драматизировать — сохраняйте спокойствие. Тем более что особых поводов для волнения нет. В личной жизни дела идут благополучно. Те, кто пока одинок, могут встретить вторую половинку. У семейных представителей знака отношения с партнером будут гармоничными и счастливыми. Чтобы не навредить своему здоровью, постарайтесь не нервничать. Проведите время на природе — это поможет вам поймать дзен.

Лев

В середине недели вы почувствует приток энергии и сил. Вам море по колено — смело беритесь за крупные проекты. Звезды говорят, что вы точно добьетесь своего. На любовном фронте не обойдется без мелких разногласий, но в целом обстановка благополучная. Не бойтесь проявлять активность в делах интимных: ваш партнер останется доволен.

Дева

Вам кажется, что ваша жизнь слишком скучна и обыденна — сердце требует перемен. Чтобы быстрее получить желаемое, вам следует пересмотреть план своих действий. Больше финансовых и рабочих вопросов вас волнуют дела амурные. В личной жизни многое может поменяться — будьте готовы. Состояние вашего здоровья заметно улучшится.

Весы

Благополучная во всех отношениях неделя. Одиночек ждут новые знакомства, а те, кто уже встретил свою любовь, будут наслаждаться общением с партнером. На работе возможно неожиданное получение прибыли. Не бойтесь браться за сложные задачи — все получится. Особое внимание обратите на здоровье. Чтобы ваше самочувствие не ухудшилось, откажитесь от вредной пищи и горячительных напитков.

Скорпион

К середине недели ваше самочувствие заметно улучшится. Вы сможете избавиться от груза старых проблем и обид. Не бойтесь показывать свои истинные желания и удовлетворять потребности. Вы можете почувствовать усталость и нехватку сил, поэтому бережнее относитесь к себе. Откажитесь от общения с энергетическими вампирами.

Стрелец

Настало время для познания себя и рефлексии. Вам придется работать над своими недостатками, и этот путь не будет простым. Все получится при одном условии: вы должны быть честны с самим собой. Звезды советуют попробовать медитации и йогу. Если хотите отвлечься от личных проблем, займитесь общественной деятельностью. Финансовое положение порадует стабильностью.

Козерог

О личной жизни вам думать некогда — слишком много дел. Вам придется более тщательно планировать доходы и расходы. Сейчас подходящее время для командировок и учебы. Ваше самочувствие будет отличным — вы полны сил, чтобы заниматься спортом и проводить время с друзьями. А если вы все же почувствуете себя уставшим, то ни в коем случае не расслабляйтесь при помощи алкоголя — станет только хуже.

Водолей

Вы будете увлечены решением финансовых и жилищных проблем. Состояние здоровья вас не подведет — спасибо крепкому иммунитету. Но тем, у кого есть хронические заболевания, стоит бережнее относиться к себе. В личной жизни грядут перемены. Те, кто состоит в отношениях, могут расстаться с партнером, а одиночки, напротив, с огромной долей вероятности встретят свою любовь.

Рыбы

Вы чувствуете себя подавленным и разбитым. Большинство вопросов, что вы задаете сами себе, останутся без ответов. Нестабильный эмоциональный фон приведет к разногласиям с окружающими. Сократите общение с посторонними, проводите больше времени в одиночестве — это поможет восстановиться. На работе будьте предельно внимательны. Все может пойти прахом даже из-за досадной мелочи.