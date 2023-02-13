Ковригину в подметки не годился: ахнете, с кем связала жизнь роковая Анфиса из «Девчат»

Культовая комедия Юрия Чулюкина «Девчата» сделала главных актрис всесоюзными звездами. Не меньше, чем забавная Тося, зрителям приглянулась роковая красотка Анфиса в исполнении очаровательной Светланы Дружининой.

Личная жизнь актрисы сложилась намного удачнее, чем у ее экранной героини. Еще в 50-х годах Дружинина связала свою судьбу с кинооператором Анатолием Мукасеем, который работал над фильмами «Большая перемена» и «Чучело». Однако избранника актрисы нельзя назвать красавцем. Даже в молодые годы он не отличался привлекательностью и обладал заурядной внешностью, а уж сравнивать его с Ильей Ковригиным из «Девчат», от которого Анфиса сходила с ума, вообще нет смысла. С возрастом Мукасей и вовсе превратился в неприглядного иссохшего старичка. Тем не менее это не помешало паре прожить долгую совместную жизнь.

К сожалению, их идиллию омрачила гибель старшего сына, которого не стало в 28 лет. Второй наследник пошел по стопам отца и стал известным кинооператором. В этом году супруги отметят 65-летие своего брака.