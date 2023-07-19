Ковригина должен был играть другой: на успех «Девчатам» рассчитывать бы не пришлось

Сегодня легендарных «Девчат» невозможно представить с другим актерским составом. Режиссер Юрий Чулюкин идеально подобрал кандидатов, хоть это было и непросто.

На роль неунывающей поварихи Тоси пробовались десятки актрис, но всех обошла Надежда Румянцева. На пробах она покорила комиссию своей непосредственностью, живостью и очарованием. Уже под Румянцеву стали подбирать Илью Ковригина.

Сначала выбор режиссера пал на Юрия Саранцева. Актер известен по фильмам «Разные судьбы», «Мы вас любим», «Планета бурь» и по другим. Роль Ильи Ковригина вознесла бы его на олимп славы, но этому не было суждено сбыться. Дело в том, что Саранцев совершенно не смотрелся в кадре с Румянцевой. Такой дуэт точно не снискал бы отклика у публики, а фильм бы оглушительно провалился.

В конце концов роль заполучил Николай Рыбников, носивший в то время статус главного актера СССР. Визуально он смотрелся с Румянцевой вполне гармонично, однако за кадром он терпеть не мог эту «выскочку». Между артистами сложились напряженные отношения, что, впрочем, пошло фильму на пользу — зритель чувствует накал между актерами.