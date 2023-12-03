«Коверкала русский язык»: Эдиту Пьеху чудом не запретили в СССР

Эдита Пьеха известна как легенда советской эстрады, которую любит уже не одно поколение поклонников. Артистка давно завоевала репутацию легенды сцены, однако мало кто знает, с какими проблемами она сталкивалась в самом начале творческого пути.

Как оказалось, Пьеха в течение многих месяцев не могла выступать, так как чиновников и цензоров смущал ее репертуар. В тот период власти расформировали ансамбль «Дружба», где она пела. И причиной было как раз поведение артистки.

«Я „коверкала“ русский язык. Музыканты были „стиляги“, а я „кабацкая певичка“, которую полагалось „выстирать по самое декольте“», — рассказывала сама Пьеха.

Певица не боялась экспериментировать и, например, первой начала снимать микрофон со стойки и разговаривать с публикой. Такое поведение казалось слишком фривольным для советской исполнительницы, поэтому Пьехе не давали выступать. И только благодаря тому, что Александру Броневицкому удалось добиться концерта в Министерстве культуры, ей разрешили вновь выходить на сцену. Советское руководство воочию убедилось, что творчество Пьехи не несет опасности, и позволило ей продолжить карьеру.