7 августа 2025 19:34
Ковбой вместо художника: на главную роль в «Титанике» Кэмерон приглашал вовсе не ДиКаприо — но его коллегу погубил акцент (и хамство)

Актер был уверен, что роль у него в кармане, но как бы не так.

На пробах он был обаятелен, харизматичен, понравился Кейт Уинслет… И все равно вылетел с проекта. Теперь, спустя почти тридцать лет, стало известно — Леонадо ДиКаприо был в шаге от того, чтобы лишиться роли художника Джека Доусона в «Титанике». И погубил его коллегу один необдуманный ответ.

В мемуарах покойного продюсера Джона Ландау рассказывается, как в разгар кастинга Джеймс Кэмерон лично пригласил Мэттью Макконахи на прослушивание в паре с Уинслет. Химия между ними была, харизма — тоже. Но как только актер открыл рот и заговорил со своим фирменным техасским акцентом, Кэмерон попросил его попробовать без него. Ответ убил.

«Нет, так тоже отлично. Спасибо».

На этом все и закончилось. Роль уплыла к Леонардо ДиКаприо, а Мэттью МакКонахи остался на берегу.

Позже МакКонахи вспоминал, что был уверен в себе после пробы и считал, что «Титаник» у него в кармане. Но ни звонка, ни предложения так и не последовало. Кэмерон, к слову, утверждает: «Это не я раздувал слухи. Мэттью, мы в порядке?».

Актер же уточнял, что это был не просто кастинг, а полноценный скрин-тест, и никаких отказов с его стороны не было — ему попросту не предложили контракт.

Интересно, что роль хотели и Пол Радд, и Итан Хоук, и даже Кристиан Бейл. Но только Макконахи был настолько близко, что самому Кэмерону теперь приходится объясняться.

А ведь фильм с техасским Джеком — это был бы совсем другой «Титаник». Возможно, тоже культовый. Но точно не такой.

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
