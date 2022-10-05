Коварство на грани: эти 3 знака Зодиака стоит обходить стороной
Во имя своих корыстных целей эти знаки способны предать кого угодно.
Путь на вершину никогда не бывает простым. Чтобы добиться своих целей, приходится прикладывать много времени, сил и труда, а также идти на определенные жертвы. Некоторые знаки зодиака понимают последнее буквально и приносят на алтарь успеха любовь, дружбу, родственные связи. Они пойдут по головам, чтобы исполнить свою мечту. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака предают и отрекаются ради того, чтобы получить свое.
Близнецы
Представители воздушной стихии - один из тех знаков зодиака, рядом с которыми нужно держать ухо востро. Они кажутся идеальными друзьями и возлюбленными, которые всегда выслушают, придут на помощь и дадут дельный совет. Действительно, так и бывает… но ровно до тех пор, пока кто-то не перейдет Близнецам дорогу. Как только они почувствуют, что человек способен каким-то образом помешать их целям, то пойдут на хитрость. Уроженцы знака будут прикидываться добрым другом, выспрашивать у соперника все детали и подробности, а потом используют полученную информацию против него.
Поэтому с Близнецами необходимо быть крайне осторожными - никогда не знаешь, что у них на уме.
Овен
Люди, рожденные под знаком Овна, также не терпят конкуренции. Этот знак обладает завышенной самооценкой - он искренне считает, что лучше него в этой части галактики уж точно никого нет. А те, кто до сих пор этого не понял, рано или поздно крупно пожалеют. Впрочем, зная характер Овна, можно предположить, что это случится рано. Когда представитель огненного знака понимает, что у него появился соперник, он не станет тянуть с местью и разборками - взрывной характер не позволит. В порыве гнева Овен способен совершить массу необдуманных поступков, в том числе пойти на предательство.
Взяв себя в руки, он понимает, что натворил, но исправлять что-то уже поздно.
Козерог
Козероги - товарищи принципиальные. Вот только их личные принципы слишком часто расходятся в общепринятыми. Уроженцы земного знака убеждены, что лучше них никого на всем белом свете нет, а значит, нет ничего плохого в том, если они придут и просто заберут то, что принадлежит им по праву. Ради того, чтобы заполучить желаемое, Козерог пойдет даже на предательство.
Взывать к его совести бесполезно - представитель знака просто вычеркнет неугодного или ненужного человека из своей жизни и заблокирует по всем каналам связи.