Коварство на грани: эти 3 знака Зодиака стоит обходить стороной

Путь на вершину никогда не бывает простым. Чтобы добиться своих целей, приходится прикладывать много времени, сил и труда, а также идти на определенные жертвы. Некоторые знаки зодиака понимают последнее буквально и приносят на алтарь успеха любовь, дружбу, родственные связи. Они пойдут по головам, чтобы исполнить свою мечту. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака предают и отрекаются ради того, чтобы получить свое.

Близнецы

Представители воздушной стихии - один из тех знаков зодиака, рядом с которыми нужно держать ухо востро. Они кажутся идеальными друзьями и возлюбленными, которые всегда выслушают, придут на помощь и дадут дельный совет. Действительно, так и бывает… но ровно до тех пор, пока кто-то не перейдет Близнецам дорогу. Как только они почувствуют, что человек способен каким-то образом помешать их целям, то пойдут на хитрость. Уроженцы знака будут прикидываться добрым другом, выспрашивать у соперника все детали и подробности, а потом используют полученную информацию против него.

Поэтому с Близнецами необходимо быть крайне осторожными - никогда не знаешь, что у них на уме.

Овен

Люди, рожденные под знаком Овна, также не терпят конкуренции. Этот знак обладает завышенной самооценкой - он искренне считает, что лучше него в этой части галактики уж точно никого нет. А те, кто до сих пор этого не понял, рано или поздно крупно пожалеют. Впрочем, зная характер Овна, можно предположить, что это случится рано. Когда представитель огненного знака понимает, что у него появился соперник, он не станет тянуть с местью и разборками - взрывной характер не позволит. В порыве гнева Овен способен совершить массу необдуманных поступков, в том числе пойти на предательство.

Взяв себя в руки, он понимает, что натворил, но исправлять что-то уже поздно.

Козерог

Козероги - товарищи принципиальные. Вот только их личные принципы слишком часто расходятся в общепринятыми. Уроженцы земного знака убеждены, что лучше них никого на всем белом свете нет, а значит, нет ничего плохого в том, если они придут и просто заберут то, что принадлежит им по праву. Ради того, чтобы заполучить желаемое, Козерог пойдет даже на предательство.