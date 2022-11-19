Коварство и власть: под этими знаками Зодиака рождаются могущественные люди

Желание править и повелевать присуще многим людям. Кто-то мечтает стоять во главе крупной корпорации, кто-то жаждет руководить хотя бы одним отделом, третьи же будут довольны, если станут царить в кружке по интересам - например, в клубе садоводства. Так или иначе, власть привлекает едва ли не каждого человека, однако добиться ее и удержать в своих руках под силу лишь единицам. Астрологи убеждены, что особым могуществом от природы наделены только три знака зодиака. Они рассказали, кому самими звездами предначертано быть лидером.

Лев

Представителям огненного знака вип-статус положен по гороскопу - недаром созвездие, под которым они родились, названо в честь царя зверей. Львы еще в юные годы понимают, что стремление стоять во главе есть у них в крови. В школе уроженцы этого знака становятся старостами класса, занимаются во всевозможных кружках и секциях, и, конечно же, становятся участниками соревнований. Благодаря упорству, таланту и амбициям они легко добиваются успеха на любом поприще.

С годами их страсть руководить, властвовать, быть лучшим в своем деле только возрастает. Поэтому Львы зачастую становятся крупными начальниками и бизнесменами.

Дева

Рожденные под знаком Девы обладают большой властью над людьми. Наделенные невероятной уверенностью в себе, представители земной стихии могут убедить в своей правоте кого угодно. Впрочем, спорить с Девами действительно трудно. Порой кажется, что они либо знают все на свете, либо заранее готовят целую сотню аргументов, которым трудно что-то противопоставить. Уроженцы этого знака продумывают каждый свой ход, имеют в запасе десятки планов и вариантов, как действовать, если собеседник поведет себя так или иначе.

Девы - прекрасные лидеры, правда, у них точно не забалуешь, слишком уж они строгие.

Скорпион

Люди, появившиеся на свет под знаком Скорпиона, обладают удивительным магнетизмом. Умные, яркие, харизматичные, они с легкостью добиваются расположения у кого угодно. Однако в общении с представителями водного знака необходимо помнить о том, что они, помимо всего прочего, умелые манипуляторы. Власть Скорпион получает с помощью всевозможных уловок, но делают это так мягко и аккуратно, что никому и в голову не придет обвинять его в коварстве и дурных намерениях.