Коварство и власть: под этими тремя знаками Зодиака рождаются могущественные люди

Ими восхищаются. Им завидуют. О них слагают легенды, снимают сериалы на основе их биографий, пишут книги и исследования. К ним невозможно оставаться равнодушными - настолько мощную энергетику они излучают, и она не меркнет со временем, сквозь десятилетия и даже столетия. Речь идет о некоторых знаках зодиака, которым самим звездами предначертано стать великими и могущественными. Рассказываем, кто вошел в тройку знаков, под которыми рождаются самые авторитетные и сильные личности.

Овен

Представители огненного знака от природы обладают такими качествами, как независимость, самодостаточность, открытость для всего нового. Овнов не интересует мнение толпы - они каждый день творят свою собственную историю, которая, вполне возможно, однажды станет частью истории мировой. Кроме того, по своей натуре это настоящие лидеры, которые способны заразить окружающих своим энтузиазмом и повести за собой. Под этим знаком родился, например, Леонардо да Винчи (15 апреля 1452 года).

Этот человек прославился как художник и изобретатель, который не боялся экспериментировать.

Скорпион

Сильный характер - вот что выгодно отличает Скорпионов от соседей по гороскопу. Уроженцы водного знака продолжают гнуть свою линию, даже когда все окружающие считают их безумцами - и в итоге оказывается, что Скорпион был прав. Решительность, последовательность в действиях и целеустремленность - вот те качества, которыми наделены уроженцы знака. Все они были присущи и Пабло Пикассо (25 октября 1881 года), который стал во главе нового художественного направления - кубизма.

Сегодня его называют самым дорогим художником в мире - его работы уходят с молотка за рекордные суммы. Например, картину “Алжирские женщины” в 2015 году продали за 179 миллионов долларов.

Лев

Благодаря врожденной харизме, талантам и красноречию Львы способны убедить в своей правоте кого угодно. Если уроженцы знака захотят добиться успеха и авторитета в какой-либо сфере, можно даже к гадалке не ходить - и так понятно, что они получат желаемое. Львы - настоящие новаторы и экспериментаторы, как, например, Мадонна (16 августа 1958 года). Отрицать влияние этой певицы на поп-музыку бессмысленно - возможно, не появись однажды на сцене эта эпатажная звезда, современная культура была бы совсем иной.