Коварная разлучница или жертва обстоятельств: что известно о молодой жене Прилучного

Имя Зепюр Брутян оставалось неизвестным широкой общественности до весны этого года. Все изменилось после того, как актер Павел Прилучный рассекретил роман с коллегой по цеху.

Звезды снимались вместе в сериале «В клетке». В проекте актриса сыграла мастера спорта по художественной гимнастике. Во второй части проекта, продюсером которой стал Прилучный, также нашлось место героине Зепюр. После этого в СМИ появились первые слухи о том, что актриса вовсю строит глазки «мажору», а тот отвечает ей взаимностью.

Говорили, что Агата Муцениеце, бывшая жена Прилучного, заподозрила неладное, поэтому ее брак с актером распался именно из-за его измен. Впрочем, после развода Павла видели в компании другой актрисы — звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович.

Долгое время Прилучный никак не афишировал личную жизнь, однако теперь его социальные сети полны совместных фотографий с Брутян. Актер даже засветил обручальное кольцо, заметив, что наконец-то стал счастливым человеком. Тем самым он спровоцировал слухи о своей женитьбе на армянской актрисе.

Между тем пользователи Сети продолжают гадать, кто же на самом деле Брутян — коварная разлучница или жертва обстоятельств. Стоит отметить, что ни Муцениеце, ни Карпович не комментировали новый роман Прилучного.

Экс-супруга Павла также не препятствует общению их общих детей с Брутян. Напротив, ранее девятилетний Тимофей и шестилетняя Мия путешествовали вместе с отцом и его новой возлюбленной.