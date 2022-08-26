Коварная хитрость режиссера: почему о финале «Белорусского вокзала» до последнего ничего не знали даже Папанов и Леонов

К съемкам фильма «Белорусский вокзал» режиссер Андрей Смирнов приступил после этапа жуткой безработицы. Его предыдущую ленту «Ангел» чиновники Минкульта «положили на полку» и посоветовали постановщику сменить профессию. Но, услышав о сценарии писателя Вадима Трунина про фронтовых друзей, Смирнов живо заинтересовался историей и выбил для себя возможность съемок.

Актеров режиссер также тщательно отбирал, поэтому провел кандидатов через несколько проб. До сих пор состав фильма, состоящий из Алексея Глазырина, Евгения Леонова, Анатолия Папанова и Всеволода Сафонова, считается одним из самых удачных «попаданий» в кино. Маститые актеры послушно выполняли все требования постановщика и не спорили с 29-летним Смирновым. А он решился на оригинальный ход и не рассказывал артистам о финале «Белорусского вокзала» до последнего.

Режиссер снимал эпизоды не по порядку, поэтому о полной хронологической версии сценария даже Леонов с Папановым имели лишь смутное представление. А часть сцен и вовсе дорабатывалась и переписывалась до самого последнего момента, так как Смирнов с Труниным меняли запланированную к показу историю.