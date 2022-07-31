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Киноафиша Статьи Ковальчук обнажила перед зрителями «Тайн следствия» самое интимное

Ковальчук обнажила перед зрителями «Тайн следствия» самое интимное

31 июля 2022 12:08
Ковальчук обнажила перед зрителями «Тайн следствия» самое интимное

А россияне даже не поняли.

В 2000 году Анна Ковальчук и не подозревала, что подписалась на участие в сериале, который просуществует на экране больше двадцати лет. Проект с самого начала был под угрозой срыва, поскольку актриса забеременела.

Сценарий пришлось переписывать под главную звезду, отчего Мария Швецова в рамках сюжета тоже готовилась стать матерью. Ковальчук ответственно подошла и к съемочному процессу, и к будущему материнству, совместив одно с другим.

Не все поклонники сериала знают, но рожала актриса прямо на камеру вместе со съемочной группой. Позже в интервью Анна объяснила свою мотивацию:

«Понимаете, я ждала этого дня, как чуда, и мне казалось, что все должны со мной вместе это чудо пережить, радоваться вместе со мной».

Окружение звезды выражало немалое недоумение такой откровенности, но Ковальчук поясняла: рядом с ней в тот момент были не чужие люди, в профессионалы своего дела. Съемки прошли гладко, все вели себя деликатно, а дочь артистки Злата и вовсе идеально отыграла свою роль.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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