Ковальчук грозит опасность: смерть «косит» звезд «Мастера и Маргариты»

Экранизацию романа Булгакова «Мастер и Маргарита» всегда сопровождали мистические истории. Сам режиссер Владимир Бортко признавал, что на съемках им неправдоподобно везло. За все съемочные дни не было ни единой накладки, не подводила даже погода. Но после окончания съемок белая полоса сменилась черной. Актеров словно преследует злой рок и Анне Ковальчук, единственной оставшейся без единой царапины, стоит чаще осматриваться по сторонам.

Сериал вышел на экраны 18 лет назад, и за это время из жизни ушло уже около двадцати артистов, которые принимали участие в съемках. За два месяца до выхода проекта на экраны скончался исполнитель роли следователя Александр Чабан. Еще через год не стало Павла Комарова, сыгравшего эпизодическую роль вора на пристани.

За прошедшие годы не стало как пожилых, так и многих молодых артистов. Владиславу Галкину на момент смерти было всего 38 лет. Актеров преследовали несчастные случаи и тяжелые болезни. Всего в съемках участвовали около 150 человек, и большинству пока удается избежать трагедии. Но с каждым годом ситуация становится все более пугающей.