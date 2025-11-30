Меню
Киноафиша Статьи «Коты-бегемоты и прочая муть»: Артемий Лебедев откровенно презирает «Мастера и Маргариту» – «Собачье сердце» тоже попало под раздачу

30 ноября 2025 14:15
Блогер-милионник не понимает людей, которым нравится эта история.

Дизайнер и, с некоторых пор, актер Артемий Лебедев публично разнес творчество Михаила Булгакова – и его резкая оценка вряд ли понравится поклонникам легендарных книг. Скандальный фильм со Снигирь и Цыгановым блогер обошел стороной, а вот на роман взъелся не на шутку.

Пару лет назад в своем телеграм‑канале Лебедев без обиняков заявил:

«Булгаков – откровенно средний писатель. “Мастер и Маргарита” – откровенно плохой роман».

Что именно не устроило Лебедева?

Во-первых, он отказывается видеть в «Мастере и Маргарите» шедевр: для него это не глубокая философская проза, а набор «сюжетов-страшилок» вроде западных мифов о Франкенштейне и Дракуле.

«Особенно не понимаю тех, кто нахваливает всю эту офлайновую тему с Патриками, заколдованными квартирами, котами-бегемотами и прочей мутью».

По мнению блогера, популярность романа держится не на литературных достоинствах, а на мистической ауре и городских легендах. Он считает, что читатели влюбляются не в текст, а в его культурный шлейф – будто это не литература, а аттракцион.

Под раздачу, кстати, помимо истории о Воланде, Иешуа и всех-всех-всех попало и «Собачье сердце». Но здесь дизайнер не стал объяснять, что конкретно ему не понравилось, а лишь прямым текстом дал понять – экранизация романа Булгакова лучше буквально во всем.

«"Собачье сердце" мне нравится только в виде фильма с Евстигнеевым».

А вам нравится Артемий Лебедев?

Ранее мы также писали: «Я просто в шоке»: Хью Джекман назвал 4 своих любимых фильма – ни одной новинки, но у каждого рейтинг 8,1+

Фото: Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (2024), «Собачье сердце» (1988)
Алексей Плеткин
