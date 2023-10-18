Кота из «Операции "Ы"» сняли в другом фильме: его сложно было заметить

Кинематографисты любят оставлять в своих картинах отсылки к коллегам. Зрители привыкли, что в голливудских фильмах режиссеры обязательно напоминают о старых кинолентах с помощью мелких деталей. Похожий прием использовался и в советском кино: правда, иногда отсылки были продиктованы исключительно прагматическими соображениями.

В картине «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» Трус в исполнении Георгия Вицина приторговывал копилками в виде котов. Также герой использовал статуэтку, чтобы потренировать удушающие приемы. После съемок реквизит остался на киностудии. И Леонид Гайдай решил: почему бы не использовать котиков еще раз?

Знакомая копилка появляется в картине «Не может быть!». Эксплуатировал реквизит и Александр Серый, снявший киноленту «Ты — мне, я — тебе». И, наконец, кота-копилку можно заметить в доме Надежды и Василия в мелодраме Владимира Меньшова «Любовь и голуби».