Кот или пес? Ответьте на вопросы теста и мы ответим, какой вы питомец

Тест для тех, кто хотя бы раз в жизни мечтал превратиться в домашнюю зверюшку и остаться дома вместо работы или учебы.

Люди делятся на три типа. Первые при одной лишь мысли о домашних питомцах испытывают острый приступ идиосинкразии и сообщают, что никогда в жизни не заведут ни собачку, ни котика, ни хомячка. Вторые хотели бы себе четвероногого друга, но не могут ввиду определенных обстоятельств - аллергия, съемное жилье, владелец которого против животных на своей территории и т.д. А третьи обожают кошек, собак и других зверюшек и с удовольствием проводят с ними свободное время. С современными технологиями это можно делать даже на расстоянии. Британские ученые разработали специальное устройство “Собакофон”, которое позволяет даже в поездках оставаться на связи со своим пушистым или гладкошерстным любимцем. При этом инициатива звонка исходит от питомца - гаджет включает в себя специальный мячик, внутри которого находится передатчик. Животное должно начать играть с ним, чтобы хозяину на ноутбук или другой подключенный гаджет поступил звонок. По мнению разработчиков, “Собакофон” позволит не скучать питомцам дома в одиночестве.

Каким домашним любимцем вы могли бы стать - дружелюбной собакой, загадочной кошкой, милой морской свинкой или кем-то более экзотичным? Узнайте с помощью нашего теста.