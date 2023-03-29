Костюмер просто рыдала: что за ужас происходил на съемках фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!»

Эксцентричную комедию «Здравствуйте, я ваша тетя!» советские зрители увидели в 1975 году. Зрители остались в восторге от экранизации пьесы Брэндона Томаса «Тетка Чарлея», однако они не догадывались, с какими сложностями пришлось столкнуться создателям при работе над фильмом.

Дело в том, что режиссер Виктор Титов смог получить весьма скромный бюджет для своей картины. Поэтому ему и съемочной группе приходилось экономить буквально на всем, включая костюмы, каждый из которых был сшит в единственном экземпляре. По этой причине всех артистов настоятельно просили быть как можно осторожнее на съемках.

Однако актеры не всегда выполняли это правило. Например, одна из самых знаменитых сцен со швырянием тортов должна была сниматься одним дублем, ведь денег на стиральный порошок или на новые костюмы не было. Но Александр Калягин не справился с соблазном и устроил настоящую драку на тортах с Арменом Джигарханяном, испортив наряды.

Дерзость артистов довела художницу по костюмам Наталью Катаеву до слез. Она видела, что знаменитости делают с ее работой, и не могла остановить свою истерику. В итоге съемочной группе все же удалось завершить картину, которая, несмотря на сложности, была тепло принята публикой и до сих пор заставляет зрителей смеяться.