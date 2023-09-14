Костюм висит, измученный взгляд: осунувшаяся жена меркнет на фоне цветущего Костомарова

Роман Костомаров анонсировал первое интервью после восстановления от долгой болезни. Почти полгода он провел в больнице, преодолевая последствия пневмонии. Недуг привел к ампутации стоп и кистей рук. Сейчас фигурист учится жить с протезами и проходит длительный путь реабилитации.

Подробностями своей жизни спортсмен решил поделиться на телевидении в студии шоу «Секрет на миллион». Гостьей передачи стала и супруга олимпийского чемпиона Оксана Домнина. Внешний вид фигуристки вызвал шок у пользователей Сети.

На ее фоне еле выкарабкавшийся с того света муж выглядел намного здоровее. Домнина же казалась откровенно изможденной и осунувшейся, «посеревшей» от напряжения последних месяцев. Ее худобу подчеркивал просторный брючный костюм свободного кроя, в котором она буквально «утонула». Хотя спортсменка старательно улыбалась на камеру, она не могла скрыть измученный взгляд.