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Костюм висит, измученный взгляд: осунувшаяся жена меркнет на фоне цветущего Костомарова

14 сентября 2023 17:15
Костюм висит, измученный взгляд: осунувшаяся жена меркнет на фоне цветущего Костомарова

Внешний вид спортсменки может шокировать.

Роман Костомаров анонсировал первое интервью после восстановления от долгой болезни. Почти полгода он провел в больнице, преодолевая последствия пневмонии. Недуг привел к ампутации стоп и кистей рук. Сейчас фигурист учится жить с протезами и проходит длительный путь реабилитации.

Подробностями своей жизни спортсмен решил поделиться на телевидении в студии шоу «Секрет на миллион». Гостьей передачи стала и супруга олимпийского чемпиона Оксана Домнина. Внешний вид фигуристки вызвал шок у пользователей Сети.

На ее фоне еле выкарабкавшийся с того света муж выглядел намного здоровее. Домнина же казалась откровенно изможденной и осунувшейся, «посеревшей» от напряжения последних месяцев. Ее худобу подчеркивал просторный брючный костюм свободного кроя, в котором она буквально «утонула». Хотя спортсменка старательно улыбалась на камеру, она не могла скрыть измученный взгляд.

Костюм висит, измученный взгляд: осунувшаяся жена меркнет на фоне цветущего Костомарова

«Романа привели в порядок, на Оксану все „забили“», «Дайте отпуск бедной женщине», — написали комментаторы в Сети.

Фото: Кадры из шоу «Секрет на миллион»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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