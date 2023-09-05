Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли

Каждую осень песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» взрывает все хит-парады. Хотя впервые эта композиция прозвучала больше тридцати лет назад, Интернет подарил ей новую волну популярности. Ставшие мемом слова про костры рябин вспоминают с завидным постоянством. Но это далеко не единственный хит, который приурочен к определенной дате.

Почему-то песня Людмилы Сенчиной «День рождения» таким спросом со стороны пользователей Сети не пользуется. А ведь в ней озвучена не менее красивая дата — третье ноября.

Автор слов Маргарита Пушкина не просто так назвала именно этот день. Стихи на музыку Алексея Максимова она посвятила своему другу Александру Градскому. Артист никогда не приглашал никого специально, но с радостью праздновал день рождения с теми, кто вспоминал и приходил в гости.

В начале нулевых Сенчина перепела эту композицию в дуэте с лидером группы «МультFильмы» Егором Тимофеевым. Шуфутинский для «Третьего сентября» выбрал в партнеры другого Егора — Крида. Возможно, именно популярность исполнителя помогла шансонье «раскрутить» свой хит.