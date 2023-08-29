Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Костомарова по пояс сняли на фоне Черного моря: вот что он скрывал

Костомарова по пояс сняли на фоне Черного моря: вот что он скрывал

29 августа 2023 07:30
Костомарова по пояс сняли на фоне Черного моря: вот что он скрывал

Здоровье фигуриста остается уязвимым.

В этом году Роман Костомаров перенес тяжелую болезнь и несколько операций, из-за чего лишился ног ниже колена и кистей рук. После таких испытаний спортсмен кажется бодрым и активным, но внимательные поклонники замечают, что состояние фигуриста не так позитивно, как кажется.

В Сети появилось видео, на котором Роман вместе с супругой Оксаной Домниной передает поклонникам привет из Сочи. Фанаты отметили, что даже в очень жаркую погоду мужчина не снимает с головы шапочку, а глаза прячет за темными очками.

Еще в 2021 году Костомарову сделали операцию по замене хрусталика глаза. Из-за этого у спортсмена увеличена чувствительность к свету. Теперь ему сложно находиться на солнце, поэтому темные очки стали постоянным аксессуаром Романа.

Шапочки и банданы мужчина носит уже десять лет. Причина банальна — около 35 лет он начал терять волосы. Побрить голову налысо фигурист не захотел, поэтому предпочитает закрывать редеющую шевелюру.

Костомарова по пояс сняли на фоне Черного моря: вот что он скрывал
Фото: unsplash.com, Социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше