Костомарова по пояс сняли на фоне Черного моря: вот что он скрывал

В этом году Роман Костомаров перенес тяжелую болезнь и несколько операций, из-за чего лишился ног ниже колена и кистей рук. После таких испытаний спортсмен кажется бодрым и активным, но внимательные поклонники замечают, что состояние фигуриста не так позитивно, как кажется.

В Сети появилось видео, на котором Роман вместе с супругой Оксаной Домниной передает поклонникам привет из Сочи. Фанаты отметили, что даже в очень жаркую погоду мужчина не снимает с головы шапочку, а глаза прячет за темными очками.

Еще в 2021 году Костомарову сделали операцию по замене хрусталика глаза. Из-за этого у спортсмена увеличена чувствительность к свету. Теперь ему сложно находиться на солнце, поэтому темные очки стали постоянным аксессуаром Романа.

Шапочки и банданы мужчина носит уже десять лет. Причина банальна — около 35 лет он начал терять волосы. Побрить голову налысо фигурист не захотел, поэтому предпочитает закрывать редеющую шевелюру.