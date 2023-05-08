Костомаров впервые вышел на связь: фото сдавшего фигуриста доведет до слез
Чемпион дал понять, что с ним рано прощались.
Роман Костомарова с 10 января не выходил на связь с поклонниками. Долгое время фигурист находился в коме, а затем восстанавливался после ряда операций. Близкие спортсмена также редко делились подробностями состояния чемпиона, так что фанатам ничего не оставалось, кроме как ждать.
Наконец-то 8 мая кумир миллионов нашел в себе силы оставить весточку для поклонников в своих соцсетях. Экс-партнер Татьяны Навки также обнародовал первое за пять месяцев фото. По нему заметно, что измученный недугом Костомаров сильно похудел и зарос. Но нет сомнений – сдаваться он точно не намерен.
«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!!! Много трудностей еще впереди, но надеюсь я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем!» — написал фигурист.