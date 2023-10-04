Костомаров впервые смог что-то написать при помощи протеза: это очень мило

Роману Костомарову за этот год пришлось пережить многое. Оказавшись на грани жизни и смерти, спортсмен потерял голени и кисти. Если ноги олимпийского чемпиона уже несколько месяцев назад заменили протезы, то руки долгое время оставались забинтованными. Врачи ждали полного заживления, чтобы поставить искусственные конечности.

Олимпиец уже уверенно держится на ногах, плавает и даже может бегать с помощью протезов. На правой руке процесс шел быстрее, и, наконец, Роман получил первую бионическую руку. Хотя она никогда не сравнится по ловкости с настоящей, фигурист уже пробует приспособиться к новым конечностям.

В социальные сети Костомаров выложил трогательное видео. В кадре мужчина берет при помощи бионической кисти ручку и пишет на бумаге слово «МАМА». Несмотря на то, что почерк спортсмена пока очень неровный, этот ролик растрогал фанатов Романа до слез.