Костомаров впервые предстал перед народом в полный рост, и на это невозможно смотреть без слез

Роман Костомаров обрадовал и одновременно шокировал россиян своим появлением в социальных сетях. Ранее спортсмен просил поклонников дать ему время, чтобы прийти в себя после ампутации конечностей. Теперь же олимпийский чемпион сам посвящает публику в подробности того, как проходит его реабилитация.

Впервые после череды сложных операций фигурист показался перед народом в полный рост. Роман опубликовал видео, где, счастливо улыбаясь, тренируется с протезами на ногах. В подписи к ролику Костомаров признался, что каждый день учится чему-то новому и ему уже не терпится «бежать и прыгать».

Поклонники не смогли смотреть на это видео без слез. Интернет-пользователи восхитились мужеством и силой духа именитого спортсмена и активно поддержали его в комментариях.