Костомаров впервые предстал перед народом в полный рост, и на это невозможно смотреть без слез
Фигурист показал честное видео.
Роман Костомаров обрадовал и одновременно шокировал россиян своим появлением в социальных сетях. Ранее спортсмен просил поклонников дать ему время, чтобы прийти в себя после ампутации конечностей. Теперь же олимпийский чемпион сам посвящает публику в подробности того, как проходит его реабилитация.
Впервые после череды сложных операций фигурист показался перед народом в полный рост. Роман опубликовал видео, где, счастливо улыбаясь, тренируется с протезами на ногах. В подписи к ролику Костомаров признался, что каждый день учится чему-то новому и ему уже не терпится «бежать и прыгать».
Поклонники не смогли смотреть на это видео без слез. Интернет-пользователи восхитились мужеством и силой духа именитого спортсмена и активно поддержали его в комментариях.
«Умница, мужик, боец! За тобой вся страна — все впереди», «Для многих вы будете символом жизни и победы в любом ее проявлении», «Костомаров — красавчик! В нем мужика на протезах больше, чем в иных на своих ногах. Супермен и герой нашего времени!» — пишут в Сети.