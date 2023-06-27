Костомаров впервые показал, как выглядят его ноги в протезах (душераздирающее видео)

Последние месяцы вся страна внимательно следит за состоянием Романа Костомарова. После полутора недель искусственной комы и ампутации частей обеих ног фигурист пришел в себя и начал восстанавливать собственное здоровье. И впервые показал в своих социальных сетях, как теперь выглядит с протезами.

В коротком видео звезда спорта занимается на велотренажере. Костомаров сначала показывает, как крутит педали, а после опускает камеру вниз, где видны его ноги в механизированных протезах.

«Ох уж не просто это все… ни морально, ни физически… мягко говоря»,

– признался спортсмен под видео.

Неожиданное видео шокировало многочисленных подписчиков фигуриста. В комментариях они пожелали Костомарову скорейшего выздоровления и похвалили его за смелость и любовь к жизни.

«Вот это силище», «Вы очень крутой», «Вы эталон, вы пример», «Огромное уважение»,

– пишут пользователи сети.