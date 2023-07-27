Костомаров воссоединился с детьми после трагедии: идиллию разрушила одна деталь

В этом месяце Роман Костомаров выписался из больницы спустя долгие месяцы лечения. Потерявший кисти рук и ступни спортсмен наконец-то смог вернуться домой и воссоединиться со своей семьей.

Несмотря на то, что жена Оксана Домнина и дети Костомарова регулярно навещали его в больнице, им не терпелось скорее увидеть Романа дома. На днях в социальных сетях фигуриста появилось видео, на котором он встречает вернувшихся с отдыха Настю и Илью в аэропорту.

Пережившие тяжелый стресс из-за болезни отца дети отдыхали на море. Ребята не скрывали радости из-за того, что отец смог лично их встретить и даже поднять на руки. Публикация растрогала подписчиков до слез. Только одно омрачило их радость: в кадре видно, что Роман ходит на протезах намного хуже, чем раньше. Возможно, Костомаров просто устал от активных тренировок, но поклонники искренне переживают за здоровье любимого фигуриста.