Костомаров снялся с полностью обнаженной Домниной: фото слишком откровенное

Роман Костомаров, перенесший ампутацию стоп и пальцев рук, медленно, но верно приходит в себя. Фигуриста во всем поддерживает его супруга и чемпионка мира Оксана Домнина.

До страшной трагедии с Костомаровым спортсмены жили как на вулкане. Из-за измен они расходились с громкими скандалами, а затем происходило бурное примирение. В 2013 году последовало очередное расставание — Домину не устраивало, что Костомаров избегал официального брака. Однако уже через два месяца пара воссоединилась, и Роман, наконец, исполнил желание возлюбленной.

Пара не скрывала от публики свои страстные отношения. Как-то они позировали на берегу моря в чем мать родила и выложили откровенный снимок на всеобщее обозрение. Публика ахнула от удивления, увидев такую откровенность.

Теперь, после всего произошедшего, у пары совсем другие ценности. Они забыли о грехах бурной молодости и остепенились. Однако неизвестно, насколько хватит скандальную звездную пару.