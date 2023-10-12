Костомаров распродает вещи ради протезов: помощи ждать больше не приходится

Роман Костомаров продолжает восстанавливаться после ампутации кистей рук и ног ниже колена. Пока спортсмен находился в больнице, на помощь ему пришли многие друзья и коллеги. Но теперь олимпийский чемпион справляется сам, хотя на лечение приходится тратить немало средств. Чтобы купить бионические протезы рук, ему пришлось расстаться с дорогим имуществом.

Фигурист сообщил, что продал свой японский мотоцикл Yamaha. Искусственные конечности стоят недешево, поэтому Костомаров режим расстаться с любимым транспортным средством. Езду на байке он пока не освоил, а руки для Романа оказались намного важнее.

Олимпиец сообщил изданию «Комсомольская правда», что государство предлагает помощь на покупку протезов, но эти деньги окупят лишь часть расходов. Кроме того, их придется ждать пару месяцев. По словам жены Романа Оксаны Домниной, оформление пособий отняло у семьи немало сил и времени. Поэтому заказывать бионические руки для Костомарова решили в кредит.