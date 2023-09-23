Костомаров раскрыл свой секрет на миллион: Кудрявцева потеряла дар речи

Больше полугода вся страна переживала за Романа Костомарова. Вокруг госпитализации фигуриста ходили самые невероятные слухи. Наконец-то спортсмен решил расставить все точки над «i» и рассказать подробности истории своей болезни Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

Чемпион отметил, что первой заболела Оксана Домнина еще до Нового года. Поскольку супругам надо было выступать на ледовых шоу 1, 2 и 3 января, звезда активно лечилась и пила антибиотики. Костомаров допускает, что мог заразиться от любимой, ведь они постоянно находились в тесном контакте. Но самочувствие знаменитости не вызывало серьезных опасений.

Когда друг позвал фигуриста в баню, он решил, что это поможет ему подлечиться. Попарился, залез в прорубь и поехал домой. Уже в такси спортсмен сильно кашлял. Дома он выпил чай с лимоном и медом, только вот лучше не становилось.

«Но я чувствую — мне больно. "Скорую", думаю, вызовем. Врачи меня послушали, сделали мазки на ковид. И они сказали, что надо ехать в больницу, чтобы сделать процедуры. Оксана меня спокойно проводила, не поехала со мной. В мыслях не было, что может произойти через сутки. Помню палату, где лежит много человек разных. Я помню, что я два раза просился в туалет, привозил врач коляску. Все, дальше я ничего не помню», — раскрыл свой секрет на миллион чемпион.

Домнина подтвердила, что вызвала «скорую» скорее ради подстраховки. Но уже утром стало понятно, что ситуация серьезная. От откровений пары у Кудрявцевой все время были глаза на мокром месте.