Костомаров оголился в зале: кисти еще замотаны, на плече напоминание о смерти

Роман Костомаров опубликовал фотографию из спортзала. Спортсмен продолжает реабилитацию и регулярно посещает тренировки для восстановления физической формы. Мужчина уже довольно уверенно держится на протезах ног, но его кисти все еще остаются забинтованными после ампутации.

На снимке фигурист в одних шортах и фирменной шапочке сидит на тренажере. Впервые после выписки из больницы Роман продемонстрировал во всей красе, как он выглядит без одежды. Слабонервным можно не беспокоиться: ноги Костомарова выше колена закрыты специальными чехлами. К запястьям олимпийца прикреплены специальные браслеты с грузами, которые помогают ему укреплять мышцы рук.

На снимках хорошо видны плечи Романа, покрытые татуировками. На одном из них красуется надпись «Смерть — это часть жизни». Эти слова Костомаров нанес на свое тело еще до болезни, но теперь тату стало еще более символичным. Другие «наколки» спортсмен посвятил своим детям и любимой супруге.