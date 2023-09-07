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Костомаров оголился в зале: кисти еще замотаны, на плече напоминание о смерти

7 сентября 2023 09:15
Костомаров оголился в зале: кисти еще замотаны, на плече напоминание о смерти

Фигурист активно работает над собой.

Роман Костомаров опубликовал фотографию из спортзала. Спортсмен продолжает реабилитацию и регулярно посещает тренировки для восстановления физической формы. Мужчина уже довольно уверенно держится на протезах ног, но его кисти все еще остаются забинтованными после ампутации.

На снимке фигурист в одних шортах и фирменной шапочке сидит на тренажере. Впервые после выписки из больницы Роман продемонстрировал во всей красе, как он выглядит без одежды. Слабонервным можно не беспокоиться: ноги Костомарова выше колена закрыты специальными чехлами. К запястьям олимпийца прикреплены специальные браслеты с грузами, которые помогают ему укреплять мышцы рук.

На снимках хорошо видны плечи Романа, покрытые татуировками. На одном из них красуется надпись «Смерть — это часть жизни». Эти слова Костомаров нанес на свое тело еще до болезни, но теперь тату стало еще более символичным. Другие «наколки» спортсмен посвятил своим детям и любимой супруге.

Костомаров оголился в зале: кисти еще замотаны, на плече напоминание о смерти
Фото: Кадр из программы "Ледниковый период", Legion-Media, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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