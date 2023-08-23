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Костомаров обратился к народу на ледовом шоу: слова фигуриста доводят до слез

23 августа 2023 14:00
Костомаров обратился к народу на ледовом шоу: слова фигуриста доводят до слез

Такое по плечу не каждому.

Роман Костомаров уже всем доказал, что он не из робкого десятка. И тем не менее такого поступка от звезды россияне не ожидали. Фигурист впервые вышел на лед после ампутации конечностей и выступил с обращением к шокированной публике.

Как сообщают СМИ, все случилось во время ледового шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое прошло в Сочи. Участие в нем приняла и жена знаменитости Оксана Домнина. Когда ее выступление подошло к концу, зрители ахнули — перед ними показался олимпийский чемпион.

Спортсмен медленно ступал по льду на протезах, пока не приблизился к любимой супруге. Звезды обнялись на глазах у расчувствовавшихся поклонников, а затем молча ушли за кулисы. Но после завершения представления Костомаров вернулся и произнес слова, которые доводят до слез.

Фигурист поблагодарил всех тех, кто переживал за него все это время. Роман признался, что даже на расстоянии ощущал сильную поддержку соотечественников, а это многое для него значит.

«Я от всей души благодарю вас за это… Позаботьтесь о своем здоровье, желаю вам всего самого наилучшего», — подчеркнул спортсмен.

Фото: legion-media.ru
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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