Костомаров обратился к народу на ледовом шоу: слова фигуриста доводят до слез

Роман Костомаров уже всем доказал, что он не из робкого десятка. И тем не менее такого поступка от звезды россияне не ожидали. Фигурист впервые вышел на лед после ампутации конечностей и выступил с обращением к шокированной публике.

Как сообщают СМИ, все случилось во время ледового шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое прошло в Сочи. Участие в нем приняла и жена знаменитости Оксана Домнина. Когда ее выступление подошло к концу, зрители ахнули — перед ними показался олимпийский чемпион.

Спортсмен медленно ступал по льду на протезах, пока не приблизился к любимой супруге. Звезды обнялись на глазах у расчувствовавшихся поклонников, а затем молча ушли за кулисы. Но после завершения представления Костомаров вернулся и произнес слова, которые доводят до слез.

Фигурист поблагодарил всех тех, кто переживал за него все это время. Роман признался, что даже на расстоянии ощущал сильную поддержку соотечественников, а это многое для него значит.