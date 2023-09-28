Костомаров неспроста ходит в шапке после операций: вот что прячет под головным убором

Роман Костомаров после выписки из больницы все чаще появляется на публике. Народ заметил, что фигурист не расстается с головным убором. Надевает он то шапку, то кепку не просто так.

Во время интервью Лере Кудрявцевой олимпийский чемпион обнародовал редкий кадр из «Коммунарки», где он перенес 16 операций. Жуткий снимок спортсмен сделал вскоре после ампутации кистей. С этой фотографии смотрит измученный исхудавший мужчина, в котором почти невозможно узнать бывшего партнера Татьяны Навки.

Оказавшись между жизнью и смертью, звезда ледовых шоу не только сильно похудел, но и почти полностью облысел. Видимо, этот факт Костомаров и пытается скрыть, поэтому прячет жалкие остатки волос под шапкой.

В любом случае с каждым днем супруг Оксаны Домниной выглядит все лучше и лучше. Много времени Роман проводит в спортзале, чтобы вернуть себе былую форму.