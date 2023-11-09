Костомаров не утаил радостную новость: заветная мечта почти сбылась

В январе 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Болезнь развивалась стремительно — олимпийскому чемпиону ампутировали конечности. Несмотря на тяжелые испытания, спортсмен выстоял и нашел в себе силы жить дальше. Теперь Костомаров вдохновляет других своей силой духа.

Фигурист активно осваивает протезы и включается в тренировочный процесс. На выставке-форуме «Россия» знаменитость поведала о своих буднях и планах на будущее. Оказывается, чемпион ходит на бокс и активно занимается в спортзале. Роман Костомаров не собирается останавливаться на достигнутом.

Спортсмен признается, что мечтает вскоре выйти на каток, несмотря на все сложности. Фигурист понимает, что катание уже не будет таким, как раньше, но все же хочет почувствовать лед и вспомнить былые времена. Поклонники считают, что быстрыми темпами чемпион запросто сможет восстановить былые навыки.