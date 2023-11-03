Костомаров изменял жене, а любовница променяла его на другого: подробности любовной драмы

В 2023 году жизнь Романа Костомарова перевернулась с ног на голову. До печально известного инцидента фигурист был на вершине славы. Ледовые шоу, солидные гонорары и ворох красавиц. В прошлом спортсмена называли настоящим ловеласом и секс-символом.

Олимпийскому чемпиону приписывали отношения с партнершами Анной Семенович и Татьяной Навкой, но красавицам он предпочел фигуристку Юлию Лаутову. Девушка оставила карьеру и мечтала построить крепкую семью. Супруги были слишком молоды и так не смогли преодолеть все трудности.

Костомаров решил найти утешение в объятиях Оксаны Домниной. Бросив жену, спортсмен с головой окунулся в новые отношения. Родился ребенок, Домнина мечтала о свадьбе, но, не дождавшись кольца, закрутила роман с актером Глебом Яглычем. Роман Костомаров остался бы у разбитого корыта, если бы ему не удалось в итоге вернуть блудную возлюбленную.